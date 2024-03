La rentrée scolaire au pays du Matin clair a lieu cette année le 4 mars. Et l'année scolaire, elle, se répartie sur deux semestres : de mars à juin et de septembre à décembre. Les élèves entrent à l'école primaire à l’âge de 7 ans, primaire qui s’étale sur six années. Le secondaire dure lui aussi six ans, trois au collège et trois au lycée. Les jeunes terminent donc leur enseignement obligatoire à 18 ans, en passant un test qui s’appelle Suneung. Ils entrent à l’université à 19 ans, qui est l’âge de la majorité en Corée du Sud. Durant tout ce temps, le rythme de travail est excessivement soutenu dans le but d'atteindre le Graal : l'admission dans une université prestigieuse.