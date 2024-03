The Boyz revient au complet avec Ju Hak-nyeon

The Boyz va sortir le 18 mars prochain la troisième partie de « PHANTASY », sson deuxième opus officiel. Intitulé « Love Letter », le nouveau disque du boys band va ainsi marquer la fin du projet lancé en août 2023. Pour rappel, les deux premières parties sont respectivement baptisées « Christmas in August » et « Sixth Sense ».





Le retour de The Boyz sera d’autant plus spécial que Ju Hak-nyeon qui a mis entre parenthèses sa carrière pour des raisons de santé fera son grand retour. Sachez que son précédent disque « Sixth Sense » a été vendu à plus de 600 000 exemplaires en une semaine, soit le meilleur record de vente pour le groupe composé de onze garçons.