BTOB se produira en concert du 22 au 24 mars au gymnase olympique de handball SK à Séoul pour le plus grand bonheur de Melody, sa communauté de fans. Intitulé « OUR DREAM », le spectacle aura lieu à l’occasion du douzième anniversaire de ses débuts.





Pour rappel, le boys band composé de six garçons a débuté le 21 mars 2012 sous le label CUBE Entertainment. Ses membres mènent aujourd’hui activement leur carrière individuelle parallèlement à leurs activités collectives.





Lim Hyun-sik a publié le 16 février dernier son deuxième album « The Young Man and the Deep Sea » avec le titre « La Mar » qu’il a signé.