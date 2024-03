Les études supérieures

En Corée du Sud, on entre à l’université à l’âge de 19 ans qui est l’âge de la majorité, mais aussi de boire légalement de l’alcool. Les étudiants de première année, sont tout de suite pris en charge par leur seonbae, aînés qui sont responsables de leurs hubae, cadets, système basé sur le confucianisme. Les campus sont souvent très vastes puisque les universités accueillent plusieurs facultés et ont souvent un campus de province. Chaque année, les établissements, qui sont pour la plupart privées, sont classées selon leurs mérites. Au printemps et à l’automne, il y a plusieurs festivals sur les campus avec la venue de chanteurs ou de groupes très connus comme Psy ou BlackPink. Les sud-Coréens savent s’amuser mais n’oublient pas d’étudier pour autant. En veut pour preuve : les bibliothèques sont ouvertes toute la nuit en période d’examens.