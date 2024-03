« Lee Hyo-ri’s Red Carpet » va se terminer fin mars

« The Seasons : Lee Hyo-ri’s Red Carpet », diffusé tous les vendredis soirs sur la chaîne KBS 2TV, se terminera fin mars.





« The Seasons » est la première émission musicale du pays à avoir introduit un système saisonnier de changement de présentateur. La première saison avait été animée par le rappeur-danseur Jay Park. La second par Choi Jung-hoon du groupe de rock indépendant Jannabi, et la troisième par le duo mixte AKMU.





Après la clôture de cette quatrième saison présentée par Lee, l’émission continuera donc avec un nouveau musicien ou une nouvelle musicienne de talent.





La saison 4 avec l’ancienne membre de Fin.K.L avait attiré les foules dès son lancement. L’une des raisons : c’était la première fois de sa carrière que la star a assumé le rôle d’animatrice en solo. L’émission en elle-même continue aussi de faire le buzz sur diverses plateformes grâce à son originalité et son authenticité. Lee Hyo-ri invite chaque semaine des artistes de différents horizons, de la star mondiale Jennie du girls band Blackpink à la « marraine de la musique blues coréenne », Han Young-ae.





Le dernier enregistrement est prévu pour le 26 et la diffusion du dernier épisode pour le 29 mars.