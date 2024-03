Législatives : les candidats aiment le « trot »

ⓒ TOTALSET, ABYSS COMPANY

Il reste désormais moins d’un mois avant les élections législatives du 10 avril. La campagne électorale, elle, démarrera le 28 mars. Mais la Corée du Sud se démarque des autres pays durant cette période. On ne peut pas parler des candidats sans parler de leurs chansons ! A l’approche du scrutin, on entend souvent des musiques dynamiques qui, en boucle, répètent le nom des candidats. On peut les entendre partout résonner dans la rue. Ce sont généralement des chansons populaires déjà existantes, qui ont été réarrangés pour l’occasion.





Les chansons préférées des candidats sont souvent des trot. Parce que ce genre musical est principalement écouté par des personnes d’âge moyen ou les seniors. Des personnes qui peuvent voter, donc. Et parce que c’est la plus grande partie de la population, aussi. Lors des élections législatives de 2020, sur les dix morceaux les plus utilisés, huit étaient des trots. On y retrouve entre autres « One Shot » de Park Goon, « Pitiful » de Young Tak et « Redevelopment of love » de Yoo San-seul.





Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, a déclaré récemment avoir sélectionné quatre morceaux pour sa campagne. Ce sont « You and me » de Kim Ho-joong, « Leave work on time » de Lee Yi-kyung et deux chansons de sa propre composition.