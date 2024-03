DAY6 revient au complet

ⓒ JYP Entertainment

DAY6 va sortir le 18 mars son nouveau disque « Fourever ». C’est ce qu’a confirmé son label JYP Entertainment qui a lancé le groupe en septembre 2015. Ce retour est d’autant plus attendu que ses quatre membres, qui ont tous terminé leur service militaire, se réunissent au complet pour monter sur scène.





Pour rappel, le dernier projet collectif de DAY6 est sorti il y a maintenant trois ans. C’était dans le cadre de la promotion du septième mini-album « The Book of Us : Negentropy - Chaos swallowed up in love » publié en avril 2021. Et la bonne nouvelle ne s’arrête pas là. Le quartette masculin va se produire en concert du 12 au 14 avril, soit quatre ans après sa dernière représentation « The Present : You are My Day ».