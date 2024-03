ⓒ SM Entertainment

Un autre boys band va revenir avec un nouveau projet musical. Il s’agit de NCT DREAM, unité du boys band NCT du label SM Entertainment. Le groupe lancé en août 2016 au pays du Matin clair puis en février 2023 au Japon va sortir son nouveau disque « DREAM( )SCAPE » qui sera composé de six morceaux.





Sachez que le boys band a donné 41 spectacles dans 26 villes dans le cadre de sa deuxième tournée mondiale « THE DREAM SHOW2 ». Et il s’apprête à organiser sa troisième tournée mondiale « THE DREAM SHOW 3 ». Son coup d’envoi sera donné en mai prochain dans la capitale sud-coréenne.