Past Lives : Chang Ki-ha reçoit de bonnes critiques

« Past Lives » rencontre un bon accueil du public grâce aux seconds rôles que l’on pourrait qualifier d’irremplaçables. Ce premier long-métrage de la réalisatrice canadienne d’origine coréenne, Celine Song, décrit l’histoire de Hae-sung et Na-young chacun le premier amour de l'autre durant leur enfance à Séoul. 24 ans plus tard, ils se retrouvent à New York.





Alors, quel est l’acteur secondaire qui fait autant parler de lui ? Il s’agit de Chang Ki-ha. Cet auteur-compositeur, connu pour « Cheap Coffe », interprète l’un des amis de Hae-sung. Il s’est complètement immergé dans son rôle, faisant croire à la réalité de l’amitié de longue date entre les deux personnages. Rien que sa présence ajoute un côté pétillant au film.