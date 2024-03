Spécial : Francophonie 2024 & 66e anniversaire du service français

On dit que le mieux, c’est de voyager seul. Lorsqu’on part à deux, on ne voyage qu’à moitié. Tandis que lorsqu’on est trois, l’un peut être isolé. Et si l’on part à quatre, on se divise. Pas la peine donc de parler des difficultés auxquelles on est confrontés lorsqu’on est cinq. Que ce soit pour la réservation d’hôtel ou la location de voiture. Le chiffre parfait pour voyager à plusieurs, c’est... six !





A l’occasion du 54e anniversaire de la francophonie et le 66e anniversaire du service français, nous avons donc décidé de nous retrouver à six. Dans un salon de la KBS , Oh Ha-young et Xavier Liaudet ont reçu quatre ambassadeurs francophones en Corée du Sud.





Avec madame Tamara Mawhinney, ambassadrice du Canada, monsieur Allou Wanyou Eugène Biti, ambassadeur de Côte d’Ivoire, monsieur Philippe Bertoux, ambassadeur de France, et monsieur Pablo Scheiner, ambassadeur d’Uruguay, nous avons non seulement parler de la francophonie mais aussi de l’amour pour la Corée et sa culture de nos invités.





Ce talk show est très convivial et interactif, car nous avons donné la chance à nos auditeurs de s’exprimer. De nombreuses questions arrivées des quatre coins du monde ont été selectionnées et posées aux ambassadeurs. Et ces derniers ont eux aussi posé des questions à nos amis pour qu’ils puissent remporter un petit cadeau souvenir.





Après avoir écouté cette émission spéciale, si vous avez trouvé les bonnes réponses, écrivez-nous d’ici le 31 mars à french@kbs.co.kr. Les heureux gagnants seront choisis par tirage au sort.





Et pour remercier celles et ceux qui nous ont aidé à préparer cet événement, en nous envoyant des questions et commentaires, nous procéderons à un autre tirage au sort.





Vive la francophonie

et longue vie au service français de KBS WORLD Radio !