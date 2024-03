Education en langues étrangères

L’anglais est la langue la plus enseignée en Corée du Sud et très souvent dès l’école maternelle. De nombreux parents envoient leurs enfants suivre des cours privés dans des Hakwons, des instituts où les enseignants sont, le plus généralement, des natifs. L’objectif : avoir la prononciation la plus naturelle possible.





À la différence de la France où l’on apprend une deuxième langue étrangère au collège, en général, l’espagnol ou l’allemand, en Corée du Sud, c’est au lycée que l’on commence cet apprentissage qui donne aujourd’hui sa préférence au chinois et au japonais. Les universités sud-coréennes ont généralement une faculté de lettres ou de langues étrangères dans laquelle sont enseignées plusieurs langues : l’anglais, le chinois, le japonais, le français, l’allemand, le russe et plus rarement, l’italien, l’arabe ou le vietnamien.