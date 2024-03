KEN, de son vrai nom Lee Jae-hwan, va se produire en concert en solo. Intitulé « My love, My destiny », le spectacle se tiendra le 7 avril au YES24 Live Hall à Séoul. Ce concert est d’autant plus spécial qu’il est organisé le lendemain de l’anniversaire du vocaliste phare du boys band VIXX né le 6 avril 1992.





Sachez que KEN a fait ses débuts au seins du boys band en 2012 avec le premier single album « Super Hero ». Il a sorti en mai 2020 son premier disque en solo. L’artiste est aujourd’hui très actif comme acteur de comédie musicale. Ken a d’ailleurs interprété le rôle de Phœbus dans la version coréenne de « Notre-Dame de Paris ».