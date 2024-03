Jeon In-kwon Band et Boohwal vont donner un concert collectif le 20 avril à la KBS Arena à Séoul sous le titre « The Age of Rock ». Pour rappel, Jeon In-kwon Band, vocaliste phare du groupe « A Wild Camomile » mène sa carrière musicale depuis 1979 et a lancé sa carrière en solo en 1988.





De son côté, Boohwal dont le nom signifie « Résurrection » a fait ses débuts en 1986 avec « Boohwal Vol.1 ». Le groupe a surtout contribué à l’âge d’or du rock sud-coréen dans les années 80. Il s’apprête à sortir un nouvel album qui sera dévoilé le 14 mai prochain.