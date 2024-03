Min-seo revient sur scène le 31 mars

Min-seo va sortir le 31 mars son nouveau single numérique « Dead Love ». C’est ce qu’a confirmé le label Bill Entertainment auquel appartient entre autres Ye-rin de GFRIEND et Jin-hyuk de UP10TION.





Pour rappel, son septième single a été publié il y a un an et neuf mois. D’où l’attente grandissante pour la musicienne révélée grâce à la saison 7 de « Superstar K » diffusée entre août et novembre 2015 sur la chaîne Mnet.





La vocaliste ne cesse d’élargir son univers musicale en participant à diverses bandes originales de séries télévisées, notamment celles de « King The Land » et de « The Interest of Love ». La musicienne est également reconnue comme écrivaine. Elle a publié en novembre 2021 son essai autobiographique intitulé « La personne que j’aime ».