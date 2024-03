I.M de Monsta X revient comme soliste

Un autre artiste va faire son retour comme soliste. Il s’agit de I.M, l’un des membres de Monsta X. Pour rappel, le groupe a fait ses débuts en mai 2015. Sachez que « Slowly », son dernier single sorti en janvier dernier sous forme numérique est né de la collaboration avec l’autrice-compositrice-interprète Heize.





Le rappeur du boys band, de son vrai nom Im Chang-kyu, est reconnu pour son large panel musical. Il joue non seulement le rôle de compositeur et de parolier mais aussi celui de producteur. D’où l’attente grandissante pour son nouveau disque qui sera dévoilé le mois prochain. De leur côté, Shownu et Hyung-won ont récemment sorti une reprise de « 니가 밉다 I Hate You » de 2PM sur Spotify, la première plateforme mondiale de streaming de musique.