Seventeen ‘Follow’ Express : montez à bord du train à thème autour du boys band !

Un train à thème autour du boys band Seventeen circulera du 28 mars au 2 avril. C’est ce qu’a annoncé, la semaine dernière, l’exploitant de l’AREX, train express de l’aéroport d’Incheon. Ce dernier, baptisé « Seventeen ‘Follow’ Express », sera exploité à l’occasion des prochains concerts du célèbre groupe de K-pop, qui se tiendront à Incheon.





Ce train spécial reliera l’aéroport international d’Incheon directement à la gare de Séoul. Il circulera une fois par jour dans chaque sens. Du 28 au 31 mars, il partira à 14h08 de la gare du terminal 2 de l’aéroport, et les 1er et 2 avril, à 10h18 de la gare de Séoul, au cœur de la capitale.





L’extérieur et l’intérieur du train seront décorés avec divers motifs sur le thème de Seventeen, et des tubes et des vidéos du groupe seront diffusés dans les compartiments. Les billets exclusifs sur lesquels sont imprimées les photos des membres, peuvent être réservés sur la plateforme de réservation en ligne Klook. Un aller simple coûte 18 000 wons, soit environ 12,5 euros.