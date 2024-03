KBS 2 : « Araignée d’eau avec classe » sera diffusée en mai

Dans un contexte d’inflation, rendez-vous en mai prochain sur la chaîne télé KBS2 ! Une nouvelle émission qui partage des astuces pour une consommation plus intelligente va être lancée. Elle sera intitulée « High-end Sogeumjaengi », qui signifie « Araignée d’eau avec classe » en français. En Corée du Sud, l’araignée d’eau est appelée « vendeuse de sel » à cause de son physique qui ressemble à une personne qui porte un sac de sel sur son dos. Et « être salé » veut aussi dire « bon marché ». D’où le choix du nom de l’émission.





Bref, ce nouveau programme s’est fixé une mission importante : aider son audimat à apprendre l’art de bien consommer. Sa devise : dépenser avec sagesse est meilleur que d’économiser à l’excès. Pour cela, quatre présentateurs ont été sélectionnés. Et ce, après mûre réflexion.





Tout d’abord, le chanteur Lee Chan-won partagera ses connaissances exceptionnelles en matière de gestion financière, à la hauteur de son diplôme en économie. Il y aura aussi le comique Yang Se-hyung, connu pour être économe. La chanteuse Jo Hyun-ah, propriétaire d’une grande maison de luxe partagera également son savoir-faire pour mieux gérer ses dépenses.





Les célébrités passeront au crible l’historique des dépenses des spectateurs de différents âges dans différentes situations, et décèleront leurs mauvaises habitudes de consommation. Et à la fin, ils proposeront des solutions pour survivre dans cette ère d’inflation.