Les religions en Corée (I)

Il n’y a pas de religion officielle en Corée du Sud : l’État est laïc. Mais dans le pays, on peut observer une très grande diversité religieuse entre le christianisme, incluant le protestantisme et le catholicisme, et le bouddhisme.





Dès la fin du XIVe siècle, sous la dynastie Joseon, la classe dirigeante imposa le néo-confucianisme et s’engagea dans une forte répression du bouddhisme. Au XIXe siècle, ce sont les catholiques qui furent à leur tour persécutés. Avec l’ouverture progressive du pays aux monde extérieur, le protestantisme s’implanta dans les écoles et hôpitaux.





Le réseau protestant très organisé a également facilité l’engagement dans les mouvements de résistance contre la colonisation japonaise. Après une montée croissante, suite à quelques scandales, l’église protestante a un peu perdu de sa vigueur sur la péninsule, mais s’est engagée dans des missions d’aide en Corée du Nord et sur la scène internationale comme dans certains pays d’Afrique.