BABYMONSTER : son premier album va sortir le 1er avril

BABYMONSTER va dévoiler, le 1er avril, son premier mini-album intitulé « BABYMONS7ER » avec le chiffre « 7 » qui fait référence aux sept membres du groupe. Pour rappel, le dernier girls band lancé par YG Entertainment a fait sensation au-delà des frontières sud-coréennes avec seulement deux singles : « Batter up » et « Stuck in the middle ». D’où l’attente grandissante pour son nouveau projet musical.





Son premier EP sera composé de sept morceaux, dont le titre phare « SHEESH ». Plusieurs musiciens de renom comme Charlie Puth ont participé à la production de « BABYMONS7ER ». La bonne nouvelle ne s’arrête pas là. Le groupe féminin vient de rejoindre le line-up du célèbre festival de musique japonais Summer Sonic 2024 qui se tiendra les 17 et 18 août à Tokyo et à Osaka.