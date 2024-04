ONF du label WM Entertainment fera son comeback le mois prochain. Le huitième mini-album du groupe baptisé « Beautiful Shadow » va sortir le 8 avril, soit six mois après la sortie de son précédent disque « LOVE EFFECT ».





Juste avant son retour, le boys band, ayant débuté en août 2017 avec six membres, fera des concerts les 6 et 7 avril à la KBS Arena dans la capitale sud-coréenne, sous le titre « SPOTLIGHT IN SEOUL ». Sachez que les cinq membres de nationalité sud-coréenne ont terminé en juin 2023 leur service militaire. « Beautiful Shadow » marquera donc le grand retour du sextuor.