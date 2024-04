B1A4 célèbre cette année le treizième anniversaire de ses débuts. A cette occasion, le groupe masculin organise son fan concert les 20 et 21 avril à l’université Yonsei à Séoul. Intitulée « Banna = Day », la rencontre entre le boys band et ses fans est très attendue car les dernières retrouvailles étaient numériques et remontent à deux ans et cinq mois.





Pour rappel, le groupe a sorti en janvier son huitième mini-album « CONNECT ». Parallèlement à leur carrière collective, ses trois membres multiplient leurs activités en solo dans divers domaines allant de la comédie musicale jusqu’au divertissement en passant par le théâtre.