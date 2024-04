Hwasa, vocaliste phare du girls band Mamamoo, va organiser une rencontre avec ses fans. Selon son label P NATION, la vocaliste va monter sur scène le 20 avril à l’université Sejong dans le cadre de sa première tournée en solo baptisée « HWASA the 1st FANCON TOUR [Twits] in Seoul ». Twits qui est le titre de son premier single, désigne également sa communauté de fans.





Sachez que Hwasa a rejoint l’an dernier le label fondé par PSY et sorti « I Love My Body » et « Chili ». De son côté, Moon-byul, rappeur de Mamamoo qui a publié le 20 février son premier opus officiel écoulé à plus de 100 000 exemplaires en une semaine, est en pleine tournée en Asie.