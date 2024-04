Les religions en Corée (II)

En plus du protestantisme et du catholicisme, le chamanisme, religion autochtone, la plus ancienne de Corée, est toujours pratiquée par les chamanes, appelés mudang, lors de cérémonies appelées kut. Ce sont essentiellement des femmes qui font office d’intermédiaire entre le monde des esprits et celui des humains.





Les protestants coréens participent activement à la vie de leur église en lui versant 10 % de leur salaire. D’autres se font un devoir d’évangéliser des populations vivant dans des pays classés comme dangereux. La religion chrétienne, protestants et catholiques confondus, touche un peu moins d’un quart de la population, devant le bouddhisme qui compte environ 16 % d’adeptes.





60 % des Coréens disent ne pas avoir de religion.