Les Ongals partent à la rencontre des spectateurs africains

Le groupe de comédie non verbale, Ongals, qui fait rire sans dire un mot, rencontrera bientôt les spectateurs ivoiriens. Il est invité au Festival MASA, Marché des arts du spectacle d'Abidjan, qui se tiendra à partir du 13 avril pendant une semaine dans toute la ville d'Abidjan. Et il doit se produire sur scène, le 15 avril, au Palais de la Culture.





C'est la première fois que des humoristes sud-coréens y livreront un spectacle. Plus de 100 troupes d'artistes venant du monde entier dont l'Europe et l'Asie y sont attendues. Cette année, l'événement devrait accueillir plus de 100 000 visiteurs. La Corée du Sud participera à cette 13e édition en tant que pays invité spécial, une première pour une nation asiatique.





Lancé en 2007, Ongals est composé de sept hommes. Ils ont pour concept central les gazouillis de bébé, qui se traduisent par Ongali(옹알이) en coréen, d'où vient le nom de l’équipe. Habillé en tenue de bébé, le septuor présente diverses performances telles que le beatbox, la magie et le jonglage, mais sans prononcer un mot.