Les rencontres amoureuses

Il n’y a pas toujours de mixité dans les établissements coréens, les élèves peuvent alors se rencontrer à travers des échanges entre écoles de leurs clubs de musique, de sport... Dans les universités mixtes, il y a des départements plus féminins comme celui de langue française qui est réputé pour ses jolies filles et qui attire les garçons des autres départements. Le sogaeting est une rencontre arrangée via une connaissance. C’est un moyen très utilisé et pratique pour rencontrer une nouvelle personne. Aujourd’hui, beaucoup de gens qui travaillent font ces sogaeting confortablement, de chez eux, en visio-conférence. En France, quand on sort avec quelqu’un, on donne moins d’importance au statut social de son ou sa partenaire alors qu’en Corée, on essaie d’être davantage du même monde. Pendant la période de dating, le garçon est particulièrement attentif à satisfaire les goûts de sa partenaire en lui donnant le plus possible l’exclusivité et lui envoyer des messages quotidiens est un must.