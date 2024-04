Cinéma : « Again 1997 » tente de séduire les quadragénaires

Voilà un film qui plaira aux sud-Coréens nostalgiques des années 1990 ! « Again 1997 », réalisé par Shin Seung-Hoon, vient de sortir dans les salles obscures.





Un homme qui regrette les choix qu’il a fait dans sa vie obtient cinq talismans qui le renvoient dans le passé. Il retourne alors en 1997, au lycée. Selon lui, c’est la période durant laquelle il était le plus épanoui. Il essaie alors de donner une nouvelle tournure à sa vie en modifiant certaines de ses actions et le court des événements...





Les acteurs Jo Byeong-kyu, Koo Jun-hoe et Choi Hee-seung interprètent les rôles des personnages qui restent amis même après avoir passé la quarantaine. Afin de mieux s’immerger dans leur rôle, ils ont tissé un lien particulier dans la vraie vie. Pour se rapprocher, ils ont passé beaucoup de temps ensemble au cours des trois semaines précédant le début du tournage.





En ce qui concerne la bande originale, les chansons qui ont marqué les années 1990 et 2000 ont été utilisées, telles que « Aspirin » du groupe de rock Girl et « Crazy For You » de Park Sang-min.





Les spectateurs peuvent aussi s’amuser à chercher des objets maintenant retro comme le beeper, le walkman et l’ordinateur 16 bites. Alors, pourrait-on avoir une vie de rêve si on retournait dans le passé ? Le film vous donnera la réponse !