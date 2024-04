Kim Ho-joong s’apprête à lancer sa tournée nationale « Trarotti Classic Arena Tour 2024 ». Le coup d’envoi sera donné le 20 avril au KWU à Gwangju. Ce tour va ensuite se dérouler les 27 et 28 dans la province de Gangwon, les 4 et 5 mai à Ulsan, les 11 et 12 mai à Goyang dans la province de Gyeonggi.





Le vocaliste qui mène sa carrière musicale depuis 2013 s’est fait connaître au grand public grâce au fameux télécrochet « Mr Trot » diffusé entre janvier et mars 2020. Il a publié le 4 avril son deuxième opus officiel « A LIFE », soit trois ans et sept mois après la sortie de son premier album studio.