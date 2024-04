Suho montera sur scène comme soliste, douze ans après ses débuts. Le concert du membre d’EXO se tiendra les 25 et 26 mai à l’Olympic hall dans la capitale sud-coréenne. Sachez que le vocaliste mène sa carrière en solo depuis 2020. Ses deux premiers disques « Self-Portrait » et « Grey Suit » sont sortis respectivement en mars 2020 et en avril 2022.





En parallèle de ses activités musicales, l’artiste mène sa carrière d’acteur. Il incarne le rôle de Lee Gun, le personnage principal de « Missing Crown Prince » diffusé depuis le 13 avril sur la chaîne MBN.