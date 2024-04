BOYNEXTDOOR va dévoiler le 15 avril son deuxième mini-album intitulé « HOW ? » avec le chiffre « 7 » qui constitue la troisième et dernière partie de la trilogie dite du « premier amour ». Le boys band du label KOZ Entertainment, qui a fait ses débuts le 30 mai 2023, va ensuite organiser son premier fan meeting les 1 et 2 juin au parc olympique à Séoul. La rencontre entre le sextuor et ses fans surnommés ONEDOOR sera également diffusée en ligne en direct.





Pour rappel, BOYNEXTDOOR est le premier groupe formé par le célèbre producteur Zico. Il a remporté le prix de l’étoile montante aux 2023 Asia Artist Awards (AAA) tenus en décembre aux Philippines.