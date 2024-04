Laure Mi-hyun Croset rencontre ses lecteurs coréens

Laure Mi-hyun Croset est l’autrice de « Made in Korea ». Cette romancière suisse d’origine coréenne s’est rendue, ce printemps, dans son pays natal dans le cadre de la Semaine de la francophonie.





Contrairement à « il », le personnage principal de son dernier ouvrage qui s’achète un croissant à Roissy avant de prendre le vol pour Incheon, notre invitée n’a pas peur du dépaysement. Dès son arrivée à l’hôtel, où elle doit passer sa première nuit à Séoul, elle sort prendre un manduguk, une soupe de gros raviolis. Et hop le lendemain, elle prend le KTX pour Busan, la « Marseille » de la Corée et ce pour donner deux conférences.





ⓒLaure Mi-hyun Croset

Mais son emploi de temps de ministre ne s’arrête pas là. Puisque le 27 mars, après avoir assisté à un événement inoubliable à l’ambassade de Suisse à Séoul, elle était repartie pour Daegu, une autre ville du sud-est, pour un autre rendez-vous. Et de retour dans la capitale, elle nous a rendu visite un après-midi où les cerisiers commençaient à fleurir...





ⓒKBS WORLD Radio

Dans ce nouveau numéro d’« Invité du mercredi », Laure nous présente non seulement son dernier ouvrage mais revient aussi sur les moments forts de son nouveau séjour en Corée du Sud. Et comme elle a ces derniers temps fait pas mal de salons, de rencontres avec des lecteurs, de dédicaces... pour la promotion de « Made in Korea », en Europe, et là au pays du Matin clair, nous lui avons aussi demandé si elle avait remarqué des différences dans l’attitude, le comportement... du public.





Si cet entretien vous a donné envie de connaître davantage notre invitée retrouvons nous sur Instagram : kbs_world_french et laure_mi_hyun.croset. Elle dévoile le contenu de son sac dans « What’s in my bag » et est prête à échanger avec les auditeurs de KBS WORLD Radio !