Be, plus connu sous le nom de Rain à l'étranger, va donner, les 8 et 9 juin, un concert au Parc olympique de Séoul. C'est la première fois en neuf ans qu'il se produit en solo en Corée du Sud. C'est en quelque sorte la suite de sa tournée américaine de l'an dernier, « 2023 THE RAIN TOUR ».





Le titre, « STILL RAINING - Seoul », a été choisi pour montrer que le chanteur-acteur est toujours présent aux côtés de son public. Et que sa passion sincère pour la production musicale et la scène ne s’éteint pas. Son agence, RAINCOMPANY, a expliqué que le spectacle sera un mélange de ses tubes iconiques et de nouvelles performances.