Le mariage traditionnel

Il existe des lieux, comme la Maison de Corée, où l’on peut se marier traditionnellement. Au milieu de maisons traditionnelles, hanok, les jeunes mariés sont habillés en hanbok, en costume traditionnel. C’est autour de l’autel que se tient la cérémonie avec deux tables basses, l’une située à l’est pour le marié qui symbolise le yang, et l’autre à l’ouest pour la mariée qui symbolise le yin. Sur l’autel, sont disposées des jujubes et des châtaignes, symboles de longévité et de fécondité pour les époux. Autrefois, le mariage étant un arrangement entre familles, les mariés se voient pour la première fois lors de cette cérémonie, au moment où ils échangent leurs salutations. Après s’être lavé les mains en signe de purification, ils se saluent à tour de rôle, la jeune femme soutenue par ses suivantes pour s’incliner. Elle est vêtue d’une robe rouge et d’une veste courte vert clair et est coiffée d’une couronne de pierres précieuses comme autrefois la reine sous la dynastie de Joseon.