Seveenteen, IVE et RIIZE reviennent en avril

Plusieurs groupes d’idoles ont choisi le mois d’avril pour dévoiler leur nouveau projet musical. Tout d’abord, IVE va sortir le 29 son deuxième mini-album intitulé « IVE SWITCH », soit six mois après la sortie de son dernier album studio en octobre 2023. Pour rappel, le girls band phare de la quatrième génération de la k-pop, a terminé avec succès sa tournée aux Etats-Unis qui s’est déroulée du 13 au 29 mars sous le titre « IVE 1ST WORLD TOUR ‘SHOW WHAT I HAVE ».





De son côté, Seventeen fera son comeback, également le 29, avec son nouvel album « 17 IS RIGHT HERE ». Son retour est d’autant plus attendu que la vente de ses précédents disques a dépassé le seuil des 16 millions d’exemplaires en 2023.





Enfin, RIIZE va dévoiler, lui aussi le 29, un morceau qui va composer son premier mini-album « RIIZING » dont la sortie est prévue en juin.