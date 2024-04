KINGDOM, ayant débuté le 18 février 2021, vient d’être rebaptisé « The KingDom ». C’est ce qu’a annoncé son agence GF Entertainment. Afin de marquer son nouveau départ, le boys band s’apprête à sortir un nouveau projet musical.





Pour rappel, le groupe compte sept membres : Dann, Arthur, Mujin, Louis, Ivan, Hwon et Jahan. Il a initialement proposé un univers de sept rois réunis pour bâtir ensemble leur propre royaume. Célébrant cette année le troisième anniversaire de ses débuts, The KingDom va sortir le 30 avril prochain « The Beginning Of New Story : Challenge », soit six mois après la sortie de son septième EP « History Of Kingdom : Part VII. JAHAN ».