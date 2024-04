The Seasons : Zico prend le relais

Le talk-show musical « The Seasons », diffusé sur la chaîne KBS 2TV, revient avec un nouvel animateur. Il s’agit de Zico. Le premier tournage avec le musicien et producteur de hip-hop s’est déroulé en début de semaine et doit être diffusé le 26 avril.





Pour rappel, « The Seasons » est la première émission musicale du pays à avoir introduit un système saisonnier de changement de présentateur. La première saison avait été animée par le rappeur-danseur Jay Park. La seconde par Choi Jung-hoon du groupe de rock indépendant Jannabi. La troisième, par le duo mixte AKMU. Quant à la quatrième, par la chanteuse Lee Hyo-ri.





On s’attend à ce que le nouveau présentateur crée une réelle alchimie avec ses invités en s’appuyant sur ses connaissances étendues sur divers genres musicaux qu’il a accumulées au cours de treize années écoulées depuis ses débuts.