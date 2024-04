Télé-crochets : les spectateurs leur tournent le dos ?

« Boys Planet », « Fantasy Boys », « R U Next ? », « Universe Ticket »… Quel est le point commun entre tous ces noms ? Ce sont tous des télé-crochets de compétition pour former un nouveau groupe de k-pop. Mais ces émissions sont loin d’attirer l’attention du public et leur taux d’audience est resté, pour toutes, en dessous de 1 % en moyenne. Ce genre d’émission ne fait plus l’unanimité, donc.





Pourtant, les chaînes continuent d’en produire. SBS a récemment annoncé la deuxième saison de « Universe Ticket » seulement trois mois après la fin de son premier volet. Premier volet qui s’est terminé avec un taux d’audience très faible, de l’ordre de 0,6 % au niveau national. Alors comment expliquer cette tendance qui semble à contrecourant des appréciations des téléspectateurs ?





C’est parce que ces émissions sont des compétitions et montrent les efforts acharnés des participants pour devenir des idoles. Cela permet la création d’une véritable communauté de fans qui se sentent proches de ces jeunes. Une autre raison : la k-pop plaît désormais aux quatre coins du monde. Les programmes recrutent les candidats dans différents pays et choisissent les membres des nouveaux groupes en fonction des votes venus du monde entier.





Par exemple, « Make Mate 1 », programme que la KBS diffusera en mai un show où 36 jeunes de divers pays seront en compétition pour réaliser leur rêve. On ne peut donc pas uniquement comptabiliser l’audience sud-coréenne.