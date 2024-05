TRENDZ, qui a débuté le 5 janvier 2022 avec son premier EP « Blue Set Chapter 1. Tracks », vient d’annoncer son comeback prévu pour juin. C’est ce qu’a confirmé son agence NH Media.





Le septuor, qui a sorti en janvier son single spécial « Go Up », va donc retrouver son public au bout de cinq mois. Il a été récemment été primé aux derniers Asia Artist Awards (AAA) tenus au Japon. Sachez que TRENDZ a terminé avec succès sa première tournée en Europe baptisée « NEW DAYZ » qui s’est déroulée dans plusieurs pays notamment en France.