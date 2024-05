ALi et You Chae-hoon organisent un concert collectif

ALi et You Chae-hoon vont monter ensemble sur scène pour un concert collectif appelé « ARE YOU READY ». Ce dernier aura lieu le 22 juin à l’université Sungshin à guichets fermés dans la capitale sud-coréenne.





Pour rappel, ALi s’est fait connaître en assurant le featuring pour le duo masculin Leessang en 2005. Ensuite, elle a officialisé ses débuts en 2009 en publiant son premier EP « After The Love Has Gone ».





De son côté, You Chae-hoon fait partie du groupe de vocaliste LA POEM, grand gagnant de la saison 3 du télécrochet « Phanton Singer » diffusée entre novembre 2016 et janvier 2017 sur la chaîne jtbc.





Date : le 22 juin

Lieu : Université Sungshin à Séoul