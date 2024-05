La natalité en Corée du Sud

En un siècle, la population de la péninsule est passée d'à peine 20 millions d'habitants à 77 millions, dont 51 millions juste pour la Corée du Sud. Après une forte croissance démographique pendant la période du baby-boom, suivant la guerre de Corée (1950-1953), une politique familiale limitée à deux enfants puis à l'enfant unique a fortement fait chuter le taux de natalité. Ce dernier est maintenant le plus faible au monde, menaçant une baisse de la population de 40 % avant la fin du siècle.





Pour inverser la tendance, le gouvernement a donc décidé de mener une politique d'incitation aux naissances : allocations aux logements, primes aux salariés qui deviennent parents, gratuité des crèches, subventions pour la congélation des ovocytes, etc.





Malgré tout, les personnes vivant seules sont de plus en plus nombreuses. Et l'âge moyen du mariage ne fait que reculer : il est par exemple de 31 ans pour les femmes. Le nombre d'unions est en constante baisse, et celui des divorces, lui, en constante hausse. Et les inquiétudes concernant les interruptions de carrière à cause d'une grossesse n'aident pas les couples à envisager d'avoir des enfants.





Cinq ans après le mariage, 46 % des couples sont encore seuls. Parmi eux, les DINK, les couples à deux revenus ne cessent d'augmenter. L'arrivée des nouvelles technologies a bouleversé les modes de vie et de plus en plus nombreux sont ceux qui trouvent le bonheur dans les plaisirs immédiats. Se marier et avoir des enfants n'est plus

un modèle de société.