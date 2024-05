Na Hoon-a part en retraite

Na Hoon-a, va-t-il vraiment prendre sa retraite ? Le chanteur est monté sur scène, samedi dernier, à Songdo Convensia à Incheon, pour débuter sa tournée d’au revoir après 58 ans de carrière. C’était, en effet, le premier concert de sa dernière tournée. En février dernier, il avait laissé entendre son intention de quitter la scène. Lors de son concert, il s’est ainsi confié à son public : « Maintenant, c’est vraiment le moment de poser le micro ». Puis, il a laissé ce dernier s’envoler à bord d’un drone.





Ayant fait ses débuts en 1966, Na Hoon-a a connu un énorme succès dans le milieu de l'industrie musicale tout au long de sa carrière d’artiste. Plus de 100 de ses tubes ont été écoutés à travers tout le pays, tels que « At any time », « A man's life » et « Weeds ». Et une grande partie d’entre eux a été composée par lui-même. En 2020, avec le morceau « Tess Hyung », il a même conquis le cœur des jeunes générations.