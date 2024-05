Shin Hae-chul revient grâce à l'IA

En 2014, le chanteur Shin Hae-chul est décédé, laissant derrière lui de nombreux fans attristés. Mais voilà que, dix ans plus tard, il est de retour sous la forme d'un modèle vocal d'intelligence artificielle.





La société Next United a annoncé qu’à l’occasion du 56e anniversaire du regretté artiste – le 6 mai - elle avait dévoilé un modèle vocal. Il a été développé grâce aux technologies basées sur l'IA.





En général, la synthèse vocale basée sur cette technologie nécessite l’apprentissage d’une certaine quantité de données. Cependant, étant donné les circonstances, il était impossible de réenregistrer la voix du défunt. Next United a donc prétraité ses données vocales restantes. De plus, des métadonnées ont été ajoutées à toutes les notes vocales pour permettre au modèle IA de distinguer les voix. Cela rend possible d'aller au-delà de simplement imiter la voix du chanteur, et d’exprimer une variété de tons et d'émotions subtiles selon les situations. Seuls les mots prononcés par Shin lui-même ont été utilisés dans les données d'apprentissage vocal.





Selon Next United, elle s’est concentrée sur la création de la voix résonnante, souhaitée par la famille, les amis, les fans et les auditeurs de l’artiste comme il a été DJ à la radio, plutôt que d'adopter une approche technique de restauration vocale.