Retours en cascades de solistes masculins

Plusieurs vocalistes masculins emboitent le pas à Doh Kyung-soo, qui vient de revenir comme soliste avec son troisième EP intitulé « Blossom » composé de six morceaux dont le titre phare « Mars ».





Après le membre d’EXO, boys band légendaire du label SM Entertainment, Kim Jae-hwan a sorti le 8 mai son septième mini-album, soit quatre mois après la sortie de son dernier single « Ponytail ». L’ancien membre de Wanna ONE a signé l’ensemble des six morceaux contenus dans « I Adore », dont le titre phare « Amaid »





De son côté, Yook Sung-jae, membre de BTOB, a dévoilé le 9 mai son nouveau single « EXHIBITION : Look Closely » avec sa chanson titre « Be Somebody ». Ce retour était d’autant plus attendu que la sortie de son dernier album solo remonte à 2020, soit il y a presque quatre ans.