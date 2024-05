Sunmi va sortir un nouveau single

Sunmi s’apprête à revenir sur scène le mois prochain avec un nouveau projet musical. C’est ce qu’a confirmé son agence ABYSS Company. Son nouveau single, signé par elle-même, va refléter fidèlement son style original. Rappelons que la vocaliste qui a fait ses débuts au sein du girls band Wonder Girls en 2007 avec « The Wonder Begins ».





La musicienne a lancé avec succès sa carrière en solo en août 2013 avec « 24 hours » avant de rejoindre Wonder Girls en juin 2015 pour l’album studio « REBOOT ». Pour rappel, Wonder Girls, formé par JYP Entertainment, a été dissous en 2017, l’année où le groupe féminin avait célébré le dixième anniversaire de ses débuts.