Deux grands vocalistes vont se produire en plein air pour le plus grand bonheur des mélomanes. Ce sont Yun Min-soo et Lee Mu-jin, qui mènent respectivement leur carrière musicale depuis 1998 et 2018.





Le spectacle, intitulé « concert en forêt », va se dérouler gratuitement le 18 mai au parc Leehyeon à Daegu. Lee Mu-jin va monter sur scène avec son propre band composé de quatre musiciens.





De son côté, Yun Min-soo, qui fait partie du duo masculin VIBE, mène une carrière en solo. Son dernier single « Later » est sorti en avril 2013. Il a été produit par Ryu Jae-hyun, un autre membre de VIBE.