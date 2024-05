D.I.Y : Jeong Se-woon donne un nouveau concert

Un jeune auteur-compositeur-interprète de grand talent va revenir sur scène pour donner un nouveau concert en solo. Jeong Se-woon, révélé grâce à la saison 2 du fameux télécrochet « Produce 101 » va se produire en concert les 29 et 30 juin au Myunghwa Live Hall dans la capitale sud-coréenne.





Intitulé « D.I.Y », ce spectacle sera une excellente occasion de se plonger dans l’univers musicale de Jeong qui ne cesse d’évoluer depuis ses débuts en solo en août 2017. Le vocaliste a fait récemment son apparition au 2024 LOVESOME Festival tenu le 27 avril dernier au parc olympique à Séoul. A cette occasion, il a interprété ses propres chansons « Say yes », « Feeling », « Quiz » et « Perfectly » tout en dévoilant des reprises de « Alcohol-Free » de TWICE et « Blueming » de IU.