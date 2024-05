British Museum : NewJeans prête sa voix

ⓒ ADOR

Les personnes se rendant au Royaume-Uni vont bientôt pouvoir entendre les voix du girls band NewJeans dans un musée de Londres. En effet, les membres du groupe sud-coréen ont récemment participé à un projet d’enregistrement d’audioguide pour le fameux British Museum.

Selon son label Ador, appartenant au géant de la k-pop Hybe, les cinq jeunes filles ont prêté leurs voix pour présenter les principales œuvres qui seront exposées dans la salle sud-coréenne du musée britannique. Elles vont ainsi donner des explications, en coréen, sur plusieurs œuvres traditionnelles. Cet audioguide sera d’ailleurs aussi disponible sur l'application audio du British Museum.





A cette occasion, les stars ont déclaré être très fières et heureuses de participer à ce projet et d’avoir la chance de pouvoir présenter des reliques qui reflètent le charme et la beauté de la Corée.