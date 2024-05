Deux vocalistes vont monter sur scène les 8 et 9 juin au YES24 Live Hall dans la capitale sud-coréenne. Intitulé « Hide-out », ce concert va réunir Lee Seung-hyup et Yoo Hwe-seung, qui font tous deux partie du boys band N.Flying. Ce groupe, qui a débuté en mai 2015, était initialement composé cinq membres, et avait été lancé sous le label FNC Entertainment.





Les deux musiciens se sont déjà produits en concert à Hong Kong, Taipei et Macao pour retrouver leurs fans internationaux au-delà des frontières sud-coréennes. Leur dernier concert tenu dans le pays du Matin clair était il y a cinq mois. C’était pour célébrer les fêtes de fin d’année.