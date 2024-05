Lee Chan-won en tournée dans tout le pays

Un jeune interprète de trot va se produire en concert au KSPO DOME, où se tiennent la plupart des concerts de célèbres groupes de k-pop. C’est Lee Chan-won, qui y donnera le coup d’envoi à sa tournée nationale ! Il se déplacera ensuite dans de grandes villes sud-coréennes comme Incheon, les 22 et 24 juin, Andong, les 13 et 14 juillet, et Suwon, les 27 et 28 juillet. A vos calendriers !





D’ailleurs, il s’agit de sa deuxième tournée nationale, après « ONE DAY » tenue en 2023. Ce nouveau tour sera l’occasion de découvrir les nouveaux titres de son deuxième mini-album « bright : chan » sorti le 22 avril dernier. Et, notable pour du trot, le clip vidéo de son titre phare «a travel to the sky » mis en ligne le même jour a dépassé, le 11 mai dernier, le million de vues sur YouTube.