Boostez votre coréen... avec Pierre !

Le 15 mai est la Journée des enseignants en Corée du Sud. Cette date n’a pas été choisie au hasard. Elle fait référence à l'anniversaire de la naissance de Sejong le Grand, le quatrième monarque du royaume de Joseon à qui on doit la création du hangeul, l'alphabet coréen.





ⓒ Pierre

A l’occasion de cette fête des professeurs, nous avons le plaisir de vous présenter un « hangukeo seonsaengnim » pas comme les autres. Il s’agit de Pierre qui gère le compte boost_ton_coreen sur Instagram.





ⓒ Pierre

Avec l’accroissement de l’intérêt pour la Corée et sa culture, de plus en plus d’étrangers souhaitent s’initier au hangeul. Beaucoup de gens hésitent à faire le premier pas en voyant la première consonne ‘ㄱ’. Mais notre invité, lui, semble avoir une panacée, « comment lire le coréen en 1mn ».