ILLIT : le nouveau groupe le plus apprécié du mois de mai

La concurrence est extrêmement rude dans le monde de la k-pop, surtout parmi les groupes qui viennent de débuter. D’après la dernière enquête menée par l’Institut de recherche de la réputation des marques de Corée, c’est ILLIT qui arrive en tête dans le classement de nouveaux groupes d’idoles les plus appréciés par les consommateurs pour le mois de mai. Et ce, alors même que les filles et leur label ont été critiqués par la PDG d’Ador qui les accuse de copier NewJeans.





Pour rappel, ILLIT a vu le jour à l’issue de l’émission « R U Next ? » diffusée du 30 juin au 1e septembre 2023 sur la chaîne JTBC et a été lancé par le label de Hybe qui gère actuellement ENHYPEN, Belift Lab. Avec « Magnetic », le girls band a réussi un exploit : intégrer le top 100 du Billboard aux Etats-Unis, à peine un mois après ses débuts.





La deuxième place, quant à elle, est occupée par TWS qui a fait fureur avec « 첫 만남은 계획대로 되지 않아 plot twist ». Le boys band, lancé par Pledis, aussi un label de Hybe, va d’ailleurs faire son retour en juin. Donc restez connectés !





Arrivent ensuite BABYMONSTER du label YG Entertainment. Petit record pour le groupe : le clip vidéo de son morceau « SHEESH » a récemment dépassé le seuil des 200 millions de vues sur YouTube.